Türkiye Dünden beri aranan Ahmet Akdeniz’in cansız bedeni bulundu

Dünden beri aranan Ahmet Akdeniz’in cansız bedeni bulundu

Türkiye

Dünden beri aranan Ahmet Akdeniz’in cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa’da, dünden bu yana kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Ahmet Akdeniz’in derede cansız bedeni bulundu.

03 Ocak 2021, Pazar 12:59 Son Güncelleme:
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Hızmalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan belediye personeli, Karakoyun Deresi'nde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edilen kişinin, dünden beri ailesi tarafından aranan Ahmet Akdeniz’e ait olduğu belirlendi.

Yapılan kontrollerde üzerinde cinayete ilşkin herhangi bir iz bulunamayan Akdeniz'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

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