Dünden bugüne Carrie Bradshaw stili!

Birbirinden farklı; üçü 30’larında, biri 40’ında, 4 New Yorklu kadının arkadaşlıklarını, ilişkilerini ve hayatlarını konu alan Sex And The City, yayınlandığı dönemde tüm dünyayı hem konusu hem de karakterlerinin giyim tarzı ile esir almıştı. Dizinin baş kadın karakteri Carrie'nin sadece bir bölümde giydiği kıyafetler için yüzbinlerce dolardan bahsediliyor, moda devleri Carrie'yi giydirebilmek için adeta yarışıyordu.

And Just Like That dizisi de bundan farkı olmadı ve artık 50'li yaşlarını sürdüren Carrie yine bir moda ikonu olacağının sinyalini dizinin New York sokakları çekimleri sırasında verdi. Hayranların ve magazin muhabirlerinin adım adım takip ettiği çekimler boyunca, dizi henüz yayınlanmadan konusuna dair söylentiler başlamıştı.

Mr. Big ile Carrie halen beraber mi? Samantha dizide olmayacak mı? Carrie Bradshaw'u canlandıran Sarah Jessica-Parker ile Samantha Jones karakterine hayat veren Kim Cattrall'ın arası halen açık mı?

Evet, bunlar hem magazin muhabirlerinin hem de hayranların en sık sorduğu sorular arasındaydı. Ancak biz bu sefer dünden bugüne Carrie Bradshaw karakterinin stilne göz atmak istedik. Ama önce tüm ekibi bir arada görelim...

Carrie Bradshaw (Canlandıran: Sarah Jessica Parker)

Samantha Jones (Canlandıran: Kim Cattrall)

Miranda Hobbes (Canlandıran: Cynthia Nixon)

Charlotte Goldenblatt (Canlandıran: Kristin Davis)

DİZİ ŞU ANDA SAMANTHA'SIZ BİR EKSİK...

Senaristler Samantha'nın yokluğunu hissettirmemek adına arada sırada ondan gelen küçük notlarla hayranların yüreğini ağzına getirse de dizide Samantha'yı göremiyoruz. Onun yerini doldurmak amacıyla mı bilmiyoruz ancak dizide birkaç yeni kadın karakter bulunuyor ama Samantha yok!

ŞİMDİ GELELİM CARRIE BRADSHAW'UN DÜNDEN BUGÜNE STİLİNE...

Dizinin ilk versiyonunda giydiği muhteşem kıyafeti And Just Like That'de de gördük. Dizi boyunca dizinin kostüm ekibi bizi sürekli geçmişe götürmeye devam etti.

Bazı parçalar değişse de hiç olmadı ikonik parçalarla geçmiş sezonlara göndermeler yapıldı.

ve bu her bölümde böyle devam etti...

Carrie özellikle basic parçaların altına giydiği ihtişamlı eteklerinden de vazgeçmedi.