Dune'un yönetmeninden Marvel filmlerine: İzleyicileri zombiye çeviriyor
Arrival, Blade Runner 2049 gibi filmlerin yönetmeni Denis Villeneuve, Marvel filmlerini eleştirdi. Son filmi Dune önümüzdeki ay vizyona girecek olan yönetmen Villeneuve, Marvel Sinematik Evreni filmleri için kopyala yapıştır benzetmesini kullanırken, Marvel filmlerinin izleyicileri zombilere çevirdiğini söyledi.
19 Eylül 2021, Pazar 15:08 Son Güncelleme:
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Sputnik'te yer alan habere göre, Yönetmen Denis Villeneuve, İspanyol El Mundo gazetesine verdiği röportajda, Villeneuve, sanatsal değeri yüksek büyük bütçeli filmlerin de olduğunu, o nedenle karamsarlığa kapılmadığını ifade etti. Yönetmen, sanatsal değeri yüksek büyük bütçeli filmlere Christopher Nolan ve Alfonso Cuaron filmlerini örnek gösterdi. Marvel filmlerine ünlü yönetmenlerin ilk eleştirisi bu değil. Nuri Bilge Ceylan, çocukları yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kaldığını söyleyerek, "Bu da benim cezam" ifadesini kullanmıştı.
"Taksi Şoförü" (Taxi Driver), "Sıkı Dostlar" (Goodfellas) gibi kült filmlerin yönetmeni Martin Scorsese de iki yıl önce Marvel filmlerinin sinematik değeri olmadığını belirterek, "tema parkı" benzetmesinde bulunmuştu.