Sputnik'te yer alan habere göre, Yönetmen Denis Villeneuve, İspanyol El Mundo gazetesine verdiği röportajda, Villeneuve, sanatsal değeri yüksek büyük bütçeli filmlerin de olduğunu, o nedenle karamsarlığa kapılmadığını ifade etti. Yönetmen, sanatsal değeri yüksek büyük bütçeli filmlere Christopher Nolan ve Alfonso Cuaron filmlerini örnek gösterdi. Marvel filmlerine ünlü yönetmenlerin ilk eleştirisi bu değil. Nuri Bilge Ceylan, çocukları yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kaldığını söyleyerek, "Bu da benim cezam" ifadesini kullanmıştı.

"Taksi Şoförü" (Taxi Driver), "Sıkı Dostlar" (Goodfellas) gibi kült filmlerin yönetmeni Martin Scorsese de iki yıl önce Marvel filmlerinin sinematik değeri olmadığını belirterek, "tema parkı" benzetmesinde bulunmuştu.







