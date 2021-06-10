Türkiye Dünürler ortalığı savaş alanına çevirdi, çevik kuvvet müdahale etti

Dünürler ortalığı savaş alanına çevirdi, çevik kuvvet müdahale etti

Türkiye

Dünürler ortalığı savaş alanına çevirdi, çevik kuvvet müdahale etti

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin aynı sokakta oturan aileleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

10 Haziran 2021, Perşembe 23:37 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi 5955. Sokak’ta oturan ve boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya her iki aileden çok sayıda kişinin katılması üzerine mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

5 kişi yaralandı

Kavgada her iki aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu tarafları sakinleştirerek evlerine girmeye ikna etti. Bu sırada ailelerin oturduğu sokağa çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

AA

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