Dünya 1 numarasından Tokyo'ya erken veda
Tokyo 2020 Olimpiyatları teniste bir sürprize sahne oldu. Dünya 1 numarası Novak Djokovic, dünya 5 numarası Alexander Zverev'e elendi.
30 Temmuz 2021, Cuma 14:18 Son Güncelleme:
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Djokovic, ilk seti net bir oyunla 6-1 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set, Zverev’in 6-3’lük üstünlüğüyle sona erdi ve skora 1-1 denge geldi. Son set üstün bir oyun ortaya koyan Zverev, seti 6-1 maçı da 2-1 kazanarak finale çıktı.
Tek erkekler finalinde Zverev ile Rusya Olimpiyat Komitesi’nden Karen Khachanov olimpiyat şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.
AA
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