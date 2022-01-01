COVID-19

YÜZDE 56: 2022’de dünyanın yüzde 80’inden fazlası en az bir doz aşılanmış olacak.

Bu konuda en iyimser ülkeler Latin Amerika’da. Türkiye’de oran yüzde 67. Avrupa şüpheci yaklaşıyor. Beklenti yüzde 50’yi geçmiyor.

TOPLUMSAL DÜZEN

YÜZDE 71: Ofislerde düzenli çalışmaya dönülecek. Şehir merkezleri yine hareketlenecek.

Bu tahmin yüzde 87 ile en çok Çin’de yaygın. Türkiye de yüzde 70 ile dünya geneli ile aynı görüşte.

YÜZDE 28: Ülkelerdeki insanlar birbirine karşı daha toleranslı olacak. En fazla beklenti yüzde 60 ile Hindistan’da, en düşük tahmin yüzde 8 ile Fransa’da. Türkiye’deki tahmin yüzde 32.

ÇEVRE

YÜZDE 60: Ülkemizdeki aşırı hava olayları daha çok olacak.

En büyük korku Avrupa ülkelerinde. Yüzde 72 ile geçen yılı sellerle geçiren Hollanda, yüzde 69 ile İngiltere ve yüzde 66 ile Belçika başı çekiyor. Türkiye’de yüzde 66, iklim krizi olaylarının artacağına inanıyor.

YÜZDE 45: 2019’a oranla uçakla seyahat eden insan oranı azalacak.

Bu tahmin en çok Asya ülkelerinde yüksek oranda yaygın.

EKONOMİ

YÜZDE 75: Fiyatlar gelirlerden daha hızlı artacak.

Türkiye’den katılanlar için bu oran yüzde 77. Japonya’dan katılanlar için ise yüzde 33.

YÜZDE 35: Dünya çapında borsalar çökecek.

YÜZDE 40’tan fazlası: Borsalar 2021’e göre daha stabil olacak.

TEKNOLOJİ

YÜZDE 57: İnsanlar artık daha sanal bir dünyada yaşayacak.

Türkiye’de yüzde 77’lik kesim bu beklentide, İngiltere’de bu oran yüzde 44, Suudi Arabistan’da yüzde 36, Japonya’da yüzde 18.

YÜZDE 38: Ülkemizdeki hükümet tarafından büyük teknoloji şirketlerine katı kurallar getirilecek.

YÜZDE 83: Sosyal medya şirketleri fazla güçlü.

KÜRESEL TEHDİTLER

YÜZDE 39: Ülkemizdeki büyük bir şehir doğal bir afetten etkilenecek.

Bu tahmin ABD’de yüzde 63, Türkiye’de yüzde 58, İsveç’te yüzde 24 oranında.

YÜZDE 38: Yabancı bir hükümete bağlı hackerlar küresel çapta kesintiye yol açacak.

YÜZDE 34: Dünyada herhangi bir anlaşmazlıkta nükleer silahlar kullanılabilir.

Türkiye’den katılanların yüzde 52’si bu öngörüyü paylaşıyor.

YÜZDE 27: Kapatılamayan haydut bir yapay zeka programı küresel krize yol açacak.

YÜZDE 16: Dünya’ya bir asteroit çarpacak.

YÜZDE 14: Bu yıl uzaylılar Dünya’yı ziyaret edebilir.

GENEL BAKIŞ

YÜZDE 77: Daha iyi bir yıl olacak.

Bu umut yüzde 94 ile en çok Çin’de yüksek. Türkiye’deki beklenti oranı yüzde 59.

YÜZDE 77: 2021 ülkem için kötü bir yıl oldu.

YÜZDE 56: 2021 kendim ve ailem için kötü bir yıl oldu. (Geçen yıl bu oran yüzde 90’dı). Türkiye’de bu görüşe katılanlar yüzde 85.

YÜZDE 75: Kendim ve başka insanlar için yapmak istediğim kişisel dileklerim var. k En az dilek oranı yüzde 44 ile Japonya ve yüzde 23 ile İsveç’te.

YÜZDE 61: Küresel ekonomi daha güçlü olacak.



