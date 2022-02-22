Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddiasıyla başlayan gerilimde iki ülke arasında çatışma yaşanmasını önlemek için önceki gün harekete geçen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gece geç saatlere kadar telefon trafiği yürüttü. Sonunda ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son bir diplomatik çabayla bir araya gelmesi konusunda prensipte anlaşıldı. Görüşmeler sürerken uydu görüntüleri, bazı Rus birliklerinin Ukrayna sınırından 15 kilometre uzakta olduğunu ortaya çıkardı. Doğu Ukrayna’da son 24 saatte 1500 ateşkes ihlali olduğu bildirildi.

RUSYA’NIN BİR PARÇASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 2014’te Rus yanlısı ayrılıkçıların eline geçen Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinin Rusya’nın tarihsel bir parçası olduğunu savundu. Konuşmanın ardından Putin, Kremlin Sarayı’nda Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayıp onay için Rusya Parlamentosu’na gönderdi. Tanıma kararı Donbas’ta Rus bayrakları ve havai fişeklerle kutlandı. Rusya Acil Durum Bakanlığı, Doğu Ukrayna’dan ülkelerine sığınanların sayısının 68 bin 500’ü aştığını duyurdu.

RUS TANKLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Putin’in Ukrayna’nın ayrılıkçı 2 bölgesini tanımasının ve askere ‘gir’ emrini vermesinin ardından Rus tanklarının hareketi görüntülendi. The Sun’ın Al-Jazeera’ye dayandırdığı görüntülerde, Rus ordusuna ait iki tankın Ukrayna’nın doğrusuna ilerlediği görünüyor.









ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Beyaz Saray’da güvenlik ekibiyle gelişmeleri takip eden ABD Başkanı Joe Biden’dan “Rusya’nın kararını güçlü şekilde kınıyorum” açıklaması geldi. Avrupa Birliği, kararın uluslararası hukukun, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlali olduğunu açıkladı. Ukrayna, BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı gelişmeler üzerine, vatandaşlarının Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmasını “kuvvetle” tavsiye ettiğini açıkladı.

BORİS JOHNSON: İŞGAL SAATLER İÇİNDE BAŞLAYABİLİR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Johnson görüşmede, önümüzdeki saatlerde ve günlerde işgalin mümkün olduğuna inandığını dile getirdi.

Johnson ve Zelenskiy görüşmede, batı ülkelerinin işgal durumunda Ukrayna'yı desteklemesi ancak son ana kadar diplomatik çözüm yollarının aranması gerektiği vurgusu yapıldı.

YAPTIRIM KARARLARI

Beyaz Saray, Rusya'nın tanıdığı ayrılıkçı 2 bölge olan Luhansk ve Donetsk için yaptırım kararı verdi. Amerikalılar artık Luhansk ve Donetsk ile ticari faaliyette bulunamayacak.

İngiltere ise Rusya hakkındaki yaptırım kararlarını gün içinde açıklayacak.

ASKERLER KALIYOR

Ukrayna’nın kuzeyindeki Belarus ile ortak tatbikat düzenleyen Rus ordusunun 20 Şubat’ta tatbikat bitince geri çekilmesi bekleniyordu. Fakat önceki gün ‘sınırdaki gerilim’ nedeniyle tatbikatın uzatıldığı açıklanmıştı. Belarus Savunma Bakanlığı dün Rus ordusunun, NATO güçleri sınırdan çekilene kadar ülkede kalacağını duyurdu.

ÖLÜM LİSTESİ HAZIRLANDI

Amerikan Washington Post Gazetesi, ABD Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Sheba Crocker’ın BM İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet’e gönderdiği bir mektubu haber yaptı. Mektupta, Rus güçlerinin Ukrayna’yı işgali durumunda ‘öldürülecek veya kamplara gönderilecek Ukraynalıların listelerini oluşturduğu’ öne sürülüyor.

SANİYELİK PROTESTO

Rusya’da önceki gün savaş karşıtı eylem yapmak isteyen Lev Ponomarev, ellerindeki pankartı açtığı anda gözaltına alındı. Serbest bırakıldıktan sonra açıklama yapan Lev Ponomarev “Polis beni gözaltına almadan önce protesto edecek zamanım bile olmadı” dedi.

‘PUTIN’ UKRAYNA SAFLARINDA

Olası Rusya işgaline karşı Ukrayna seferberlik ilan etmiş, terhis olmuş askerleri göreve çağırmıştı. Donetsk’te göreve çağrılıp kayıt altına alınan askerler önceki gün görüntülendi. Askerlerden birinin (ortada) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e benzerliği dikkat çekti.







