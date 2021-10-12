Ekonomi Dünya Bankası açıkladı: Borçlar 860 milyar dolara çıktı

Dünya Bankası açıkladı: Borçlar 860 milyar dolara çıktı

Ekonomi

Dünya Bankası açıkladı: Borçlar 860 milyar dolara çıktı

Dünya Bankası, düşük gelirli ülkelerin borç yükünün yeni tip koronavirüs salgının etkisiyle 2020'de yüzde 12 artarak 860 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını duyurdu.

12 Ekim 2021, Salı 00:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünya Bankası, Uluslararası Borç İstatistikleri Raporu'nu yayımladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına, hükümetlerin devasa mali, parasal ve finansal teşvik paketleriyle yanıt verdiği anımsatılan raporda, bu önlemlerin sağlık acil durumuna müdahaleyi, salgının etkisini azaltmayı ve ülkeleri toparlanma yoluna sokmayı amaçlarken düşük gelirli ülkelerin borç yükünü artırdığı aktarıldı.

Raporda, düşük gelirli ülkelerin borçlarının 2020'de yüzde 12 artarak 860 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığı kaydedildi.

Salgın öncesinde bile düşük ve orta gelirli birçok ülkenin yavaşlayan ekonomik büyüme ve yüksek seviyelerdeki kamu ve dış borç ile savunmasız bir konumda olduğu belirtilen raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerin dış borç stoklarının 2020'de yüzde 5,3 artarak 8,7 trilyon dolara yükseldiği bilgisine yer verildi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, konuya ilişkin değerlendirmesinde, borç sorunu konusunda borçların azaltılması, yeniden yapılandırılması ve şeffaflık dahil kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Malpass, "Sürdürülebilir borç seviyeleri, ekonomik toparlanma ve yoksulluğun azaltılması için hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yakıt tüketimi 1.1 litre!
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
1125 gün daha prim ödemelisiniz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Büyükada İskelesi
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Periyodik araç bakımında hesaplar şaştı! Yetkili servis mi özel servis mi?
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
A'dan Z'ye hisse senedi
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Borsa günü yükselişle tamamladı