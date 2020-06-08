Dünya benzeri gezegenler bulmak düşündüğümüzden daha kolay olabilir

The Astrophysical Journal'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Dünya benzeri gezegenleri bulmak sanılanın aksine çok daha kolay olabilir. Araştırma, Güneş gibi yıldızların Samanyolu'nda daha önce düşünülenden daha bol olduğunu gösteren verilere dayanıyor. Gerçekten durum buysa, Dünya benzeri gezegenlerden çok fazla var demek.

Güneş gibi yıldızlar kendi etraflarında bir sistem oluşturduklarında Dünya benzeri gezegenler sıvı magmanın tohumları olarak yolculuğuna başlıyor.

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Richard Parker’a göre bu magma okyanusu gezegenleri, Güneş benzeri yıldızların yakınlarında tespit etmek daha kolay oluyor. Bu tip gezegenler o kadar çok sıcaklık yayıyorlar ki, bilim insanları yeni nesil kızıl ötesi teleskopları kullanarak onlardan gelen parlamayı gözlemleyebiliyorlar.

Bu 'genç Dünyalar' kendi enerjilerinin önemli bir kısmını ısı formunda yaydıkları için bunların yerini belirlemek daha kolay oluyor.

Parker, “Bu gezegenleri bulacağımız yerler, 100 milyon yaşından küçük genç yıldız grupları. Bununla birlikte, tipik olarak her biri sadece onlarca yıldız içeriyor ve daha önce her gruptaki tüm yıldızları bulup bulamadığımızı belirlemek zordu. Çünkü Samanyolu Galaksisi’nin arka planında kalıyorlar.” dedi.

İyi haber şu ki, sonunda Dünya benzeri gezegenler haline gelecek olan büyük sıcak sıvı kaya parçaları bulmak biraz daha kolay olacak. Kötü haber mi? Dünya gibi gezegenlerin olgunlaşması ve soğuması milyarlarca yıl alıyor. Bunun da ötesinde, bir gezegenin doğru içeriğe sahip olması, yaşamını sürekli hale getirebilecek yörüngesel bir bölgede olabileceğinin garantisini de vermiyor.



