Dünya bu adamı konuşuyor! Sakinlikte son nokta

İngiltere Portsmouth’ta bir kebapçıda kavga çıktı. En az 10 kişinin karıştığı arbedede yumruklar, sandalyeler havada uçuştu. Ancak o sırada kavgaya göz ucuyla bakıp hiç istifini bozmadan patateslerini yemeye devam eden bir müşteri vardı.

Tüm dünyada şöhret oldu

Kavgaya mı yoksa sakin müşteriye mi şaşıracağını bilemeyen diğer müşteriler bu anları uzaktan görüntüleyip yayınladı. İnternete düşen video sonrası sakin müşteri tüm dünyada ‘şöhret’ oldu. Chris Hill adındaki 52 yaşındaki organizatör, “Kebap ve patates keyfimi bölmek istemedim” açıklamasıyla internette ‘rahatlık kralı’ seçildi.