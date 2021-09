Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gece ışıkları öldürdü

Associated Press’in haberine göre ölümler, New York’ta bir kuş meraklısının bir gecede Dünya Ticaret Merkezine (WTC) çarparak ölen yaklaşık 300 kuşu görüntülemesiyle gündeme geldi. Kuş meraklılarından oluşan NYC Audubon Topluluğunun yetkilisi Kaitlyn Parkins, New York’ta kuşların gökdelenlere çarpmasının devam eden bir problem olduğunu ancak pazartesiyi salıya bağlayan gece yaşanan fırtınanın ölüm sayısının çok yüksek olmasında etkili olduğunun sanıldığını söyledi.

Parkins, "Fırtına nedeniyle birçok kuşun alçaktan uçtuğunu ya da yönünü kaybettiğini tahmin ediyoruz. Gece kuşları, özellikle bulutlu gecelerde binaların ışıklarından da etkileniyor." diye konuştu. NYC Audubon, gökdelenlere kuş ölümlerini azaltmak için geceleri ışıklarını kısmaları ve binaları kuşlar için görünür hale getirecek malzemelerle kaplamaları çağrısında bulundu.

AA