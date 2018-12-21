Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Uçan araba!

Slovakya’daki bir otoyolda, Hollywood filmlerine taş çıkartacak türden bir trafik kazası yaşandı. Otoyolun güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, bir otomobil boş yolda ilerlerken görülüyor.

UÇURAN BARİYER

Aracın sürücüsü otoyolda bulunan bir tünele girmek üzereyken, yol kenarında bulunan beton bir bariyere çarpıyor ve çarpma sonucu havalanarak metrelerce uçuyor ve tünelin tavanına çarpıp takla atarak tekrar yola düşüyor.

İşte o görüntüler:

Yere düştükten sonra bir süre daha takla atarak sürüklenen otomobilin sürücüsünün sağlık durumu ise henüz bilinmiyor.



