Dünya bu skandalı konuşuyor! 17 yaşındaki Yunus yasağı deldi…

İngiltere’de COVID-19’un yüzde 70 daha bulaşıcı bir mutasyonu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine ülkede bir dizi seyahat önlemi alınmıştı. Ülkeye giriş yapan yolcuların 10 gün karantinada kalması ve sosyal hayata karışmadan önce belli testleri yaptırmış olması isteniyordu. Ancak bu uygulamada güvenlik krizi patlak verdi. Zira yüzlerce yolcunun sahte belgeyle karantina testlerini atlattığı anlaşıldı. Buna göre 17 yaşındaki Malik Yunus Fazal, yolculara 80 Sterlin (900 TL) karşılığında sahte test belgeleri temin etti.

10 YILA KADAR HAPİS

CTM isimli test belgesini taklit eden Fazal’ın kimliğini onunla Facebook’tan yolcu rolü yaparak iletişime geçen bir gazeteci ifşa etti. Yolcuların bu sahteciliğe, 210 Sterlin’lik (2 bin 400 TL) orijinal ‘seyahat paketi’ ücretini fazla buldukları için başvurduğu belirlendi. Fazal’ın bu belgeden önce de sahte ‘negatif antikor testi’ dolandırıcılığı yaptığı ortaya çıktı. Ülkede başkalarının hayatını tehlikeye atanlar araştırılıyor. Bu sahteciliğin aşı kampanyasını olumsuz etkilemesinden korkuluyor. Sahte belge kullananları 10 bin Sterlin ile 10 yıl hapse kadar cezalar bekliyor.