Dünya bu zirveye kilitlendi! G-20 başladı

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ilk programı olan "Dijital Ekonomi" temalı liderler etkinliğine ve "Küresel Ekonomi", "Ticaret ve Yatırımlar" temalı oturum ve çalışma yemeğine katıldı

G20 Zirvesi’nin Dönem Başkanı ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, toplantı başlamadan önce zirvenin gerçekleştirildiği INTEX Osaka Fuar Merkezi alanında liderleri tokalaşarak karşıladı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Zirveye katılan liderler geleneksel aile fotoğrafı için bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÜNDEMİ YOĞUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 liderlerinin katılacağı dijital ekonomi temalı bir yan etkinliğe katılacak.

Söz konusu toplantının ardından "küresel ekonomi, ticaret ve yatırımlar" oturumuna katılım göstermesi beklenen Erdoğan'ın sonrasında ise dijital ekonomi ve yapay zeka konularının ele alınacağı "Yenilik" temalı oturuma katılması bekleniyor. Erdoğan'ın akşam saatlerinde ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etmesi bekleniyor. Erdoğan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump ile de bir araya gelecek. Görüşmelerin ana gündem maddesini S400 savunma sistemleri ve F35 savaş uçaklarının alım süreci oluşturacak.