Tüm dünyanın koronavirüs salgınına karşı mücadelesi sürerken korkutan bir haber de İsrail'den geldi. Koronavirüs ile influenza virüsünün bir araya gelmesi ile birlikte oluşan nadir enfeksiyona 'flurona' ismi verildi. İlk vakanın İsrail'de yaşayan genç bir kadın olduğu açıklandı.

HER İKİ TESTİ DE POZİTİF ÇIKTI

İngiliz Independent'in haberine göre, İsrail'in Petach Tikva kentindeki Beilinson Hastanesi'nden Prof. Arnon Vizhnitser, "Gelir gelmez kendisine grip ve koronavirüs teşhisi kondu. Tekrar kontrol etmemize rağmen her iki test de pozitif çıktı" dedi.

Prof. Vizhnitser, "Hastalık aynı hastalıktır: viraldirler ve her ikisi de üst solunum yollarına saldırdığı için nefes almada zorluk yaratırlar" dedi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın, iki virüsün kombinasyonunun daha ciddi bir hastalığa neden olup olmayacağını belirlemek için, her iki testi de pozitif çıkan ilk belgelenmiş vakayı incelediği kaydediliyor.

Kadının perşembe günü taburcu olması beklenirken, doktorlar ülkede daha fazla vaka olduğuna inanıyor.