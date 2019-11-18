Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) her yıl 20 Kasım'da kutladığı Dünya Çocuk Günü'nde, çocuk haklarına ilişkin farkındalık oluşturmak için İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Galata Kulesi, Ankara'da ise Atakule mavi renkle ışıklandırılacak.

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, UNICEF tarafından her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Günü bu yıl aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşmesi'nin kabul edilişinin 30'ncu yıl dönümüne denk geliyor.

Köklerinden koparılmış çocuklar için harekete geçme çağrısı

Okula gidemeyen, korunmasız ve köklerinden koparılmış milyonlarca çocuğun durumu hakkında farkındalık oluşturmak ve bu çocuklar için büyük önem taşıyan kaynakların sağlanması için harekete geçme çağrısında bulunan UNICEF, bu kapsamda Türkiye de sembollerini mavi renk ile ışıklandırarak tarihi mekanlara yansıtacak.

Mavi renkte ışıklandırılacak

Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galata Kulesi, Atakule (Ankara) 20 Kasım günü mavi renkte ışıklandırılacak.

AA