Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları ve sözleri, 20 Kasım tarihine gelindiğinde pek çok kişi tarafından aranıyor ve özellikle sosyal medya hesaplarında Dünya Çocuk Hakları Günü’ne dair paylaşımlar yapılıyor. Peki, Dünya Çocuk Hakları Günü’nün tarihi nedir? İlk ne zaman kutlandı? İşte, Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları ve sözleri ile Dünya Çocuk Hakları Günü’nün tarihçesi…

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ

Uluslararası alanda çocukların korunmasına yönelik yapılan ilk sözleme olan Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile çocukların yetişkinlerde farklı fizyolojik, fiziksel, psikolojik, davranış ve özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi şekillenmiştir.

Henüz, 1930’lu yıllarda hazırlanan bu bildirge Birleşmiş Milletler tarafından kuruluşunda kabul edilmiş, 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi adı altında güncellenmiş ve 20 Kasım 1989 tarihinde daha geniş olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiştir.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Geleceğin nesilleri çocukların hakkını savunmak bizim en büyük görevlerimizden biri... Her çocuğun Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

Dünyanın en masum varlıkları çocuklara hakları olan zemini sağlamak bizim görevimiz. Bunun bilincine varmak dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun...

Dünya üzerindeki her çocuğun eşit sağlık, yaşam, barınma ve eğitim hakkına sahip olması dileğiyle…Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddelerin gerçekleşebilmesi ümidiyle...

Yeni nesiller geleceğin nefesidir. Dünya çocuk hakları günü kutlu olsun !

Unutmayın dil, din, ırk ve tüm ayrıcalıklar fark etmeksizin temel çocuk hakları dünya üzerindeki her çocuğun hakkıdır. Kutlu olsun Dünya Çocuk Hakları Günü...

Tüm çocuklarımızın gülümseyebildiği bir dünya dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Büyüklerin aldığı kararların çocukları olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin önemini unutmamalı...

"Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler hiçtir."