Dili, dini, ırkı, doğduğu yer ne olursa olsun her çocuk doğuştan eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma hakkına sahip. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşını doldurmayan her birey çocuk kabul edilir. Her çocuğun yaşamaya, istismar ve ihmalden korunmaya, kendisiyle ilgili konularda görüşlerini dile getirmeye, eğlenmeye ve çocukluğunu yaşamaya hakkı var. UNICEF’in yaptığı açıklamaya göre 2018 yılında 29 milyondan fazla bebek çatışmalardan etkilenen bölgelerde dünyaya geldi. Afganistan, Somali, Suriye dahil çeşitli ülkelerde yaşanan silahlı çatışmalar yüzünden binlerce çocuk hayatını kaybetti, yaralandı, mülteci oldu ve barınma, eğitim, sağlık gibi temel haklarından mahrum kaldı.

Temiz suya ulaşamıyorlar

UNICEF’e göre uzun süren çatışmaların yaşandığı ülkelerde çocukların temiz su ve hijyen eksikliği gibi nedenlerle ölme olasılığı, şiddet yüzünden ölme olasılığına göre üç kat fazla. ‘Su Saldırı Altında’ başlığını taşıyan rapor, çatışmaların uzun süredir devam ettiği 16 ülkedeki ölüm hızlarını inceliyor. Suyun güvenli olmaması sonucu çocuklar yetersiz beslenme, ishal, tifo, kolera ve çocuk felci gibi önlenebilir hastalıklardan ölme riskiyle karşı karşıya. Kız çocukları su taşımak ya da tuvalete gitmek için evlerinden çıktıklarında cinsel şiddete maruz kalabiliyorlar.

Türkiye'nin karnesi kötü

TOÇEV’in raporuna göre, Türkiye’de çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaştı. Çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı. Çocuk işçi sayısının en yüksek olduğu alanlar tarım, hizmet sektörü ve sanayi. Özellikle kız çocuk işçi sayısının tarım sektöründe yüzde 58 ile ortalamanın üstünde seyrettiği görülüyor.

18 bin 623 çocuk cinsel istismar mağduru

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019’daki verilerine göre, 2017 yılında güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen veya getirilen çocukların sayısı 137 bin 482. Bunun 18 bin 623’ü cinsel istismar suçuna maruz kalan çocuklardan oluşuyor.

