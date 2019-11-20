Dünya dede Mehmet Fatin Baki köyüne geri döndü

Hatay’da 1927’de dünyaya gelen Mehmet Fatin Baki (92) ilk ve ortaöğrenimini aynı şehirde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 1952’de 25 yaşındayken dünyayı gezmeye karar verdi ve yola koyuldu. 8 yıl boyunca otostop çekerek 36 ülke gezdi. Buralarda kısa süreli işlerde çalışarak masraflarını karşıladı. Ardından 1960’da ABD’ye yerleşerek Türkiye’den getirdiği ürünleri satmaya başladı.





Türkçe dersi verdi

Mehmet Fatin Baki anadilerini unutmamaları için ABD’deki gurbetçi Türk çocuklarına yıllarca Türkçe dersleri verdi. Baki çocuklara verdiği dersler nedeniyle 1991’de, ABD’de devletin hayır işleri yapanlara verdiği ‘Point of light” (ışık noktası) madalyasını aldı. 58 yıl boyunca ABD’de yaşayan ve 92 yaşına gelen Mehmet Fatin Baki sonunda doğup büyüdüğü ve senelerdir özlemini duyduğu Hatay’ın Arsuz ilçesine geri dönmeye karar verdi.





Kulübeye yerleşti

Mehmet Fatin Baki geçen ay Türkiye’ye kesin dönüş yaptı ve Arsuz’da yaptırdığı ahşap kulübede yaşamaya başladı. Çocuklar için çalışmaktan da vazgeçmedi, kiraladığı dükkanı kütüphaneye çevirip okul ve tarlalardan topladığı çocuklara İngilizce öğretmeye başladı. Bir macera için çıktığı mahallesine geri dönmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Baki şöyle konuştu: “Şehirler bana hapishane gibi gelmeye başladı. Dedim ki köyüme gideceğim. ‘Yapamazsın, yaşayamazsın’ dediler. Ben de ‘Yaşarım’ dedim. Doğduğum bahçeye mülk sahibinden izin alarak kulübe yaptım. Ben öldüğümde bunu sen kullanırsın dedim. O da kabul etti. Burada çocuklar için bir gönüllüler ordusu kurmak istiyorum. Vatandaşlarımız bize kitap bağışlarsa çok iyi olur. Buradaki çocukların buna çok ihtiyacı var.”

Mehmet Fatin Baki, gurbetçi Türk çocukları için yaptığı çalışmalar nedeniyle, ABD’de her yıl 1000 kişiye verilen ‘Pointoflight’(ışık noktası) madalyasını kazandı. Baki, madalyayı dönemin ABD Başkanı George Herbert Walker Bush’un elinden aldı.

■ Burak Milli / AA