Dünya dönüyor dönüyor dönüyor

Oğlak burcunun son derecelerindeki Güneş haftaya bütün ihtişamıyla, azametiyle başlıyor. Venüs, Jüpiter ve Merkür Güneş ışınları altında olacak. Merkür hızlı ve hemen kaçıyor, ama Venüs Güneş'e, Güneş de Jüpiter'e daha da yaklaşacak. Satürn ve Plüton ise Güneş'e yakın olduklarından yanık durumdalar zaten.

Yanık ya da Güneş ışınları altında olmak

Tıbbi astrolojide yanık ya da Güneş ışınları altında olmanın gezegenin işlevinin kısıtlandığı düşünülür. Merkür kaçıp kurtuluyor, ama Venüs, Jüpiter, Satürn ve Plüton Güneş'in etkisinde kalarak kan şekeri ve hormon sorunları, kemik-eklem sorunları, şişlikler - büyümeler, karaciğer ve metabolizma sorunları gibi düzensizliklere imza atabilir.

Güneş de nasibini alıyor

Madalyonun diğer yüzü de var tabii, Satürn Güneş'e yakın olduğunda hayatiyette azalmaya, Jüpiter ve Plüton aşırı yüklenmeye, karaciğer ve kalp sorunlarına yol açabiliyor. Etkiler kısa süre devam edecek, ne de olsa Güneş her gün yaklaşık bir derece kadar ilerliyor. Venüs ise aslında Güneş için tehdit oluşturmuyor ama düzensizliğe, zevke, aşırılıklara eğilim artabileceğinden Güneş'i kendi çapında gölgeleyebilir.

Ya Mozart olsaydık

Güneş, Venüs ve Merkür hızlı hareket ederler, daha ağır hareket eden gezegenler de Güneş'in hareketi nedeniyle yanık ya da Güneş ışınları altında olma durumundan kısa zamanda kurtulurlar. Yine de bir hafta, on gün, on beş gün, zorluk zorluktur diye düşünenlerimiz olabilir... Ya bu etkileri hayat boyu taşıyanlar, Mozart gibi mesela... Doğum haritasında sanat evindeki Güneş-Merkür ve Satürn diziliminde hem Merkür hem Satürn yanık durumda. Güneş ve Satürn kavuşumu düşük hayatiyet, hastalıklara açık olma, vücut direnci kırıklığı verir. Haritasında Ay da şanssız, Plüton ile kavuşum yapıyor. Venüs'ü Mars karesi ile Güneş-Merkür-Satürn kavuşumu Neptün karşıtlığı ile savaşmak zorunda görünüyor. Daha 5 yaşında bile uzun besteler yapabilen Mozart başarıyla çıkmış bu haritanın içinden. Güneş-Satürn kavuşumunun olumlu yönünü kullanarak çok uzun süreli üne çevirebilmiş etkileri. İşte dünya dönse de, yıllar geçse de hiç unutulmayan Mozart'ın haritası böyle bir harita.

Bu haftaki koşturmamız;

Pazartesi günü: Haftaya Jüpiter-Uranüs karesi ile başlıyoruz. Jüpiter metabolizma, kan şekeri dengesi ve karaciğer ile ilişkili olduğundan dengesizlikler ya da ani sorunlar konusunda dikkatli olalım.

Salı günü: Gebelik, besleme ve beslenme ve emzirme konularıyla ilişkili asteroit Ceres Ay Düğümleri ile kare yapacak ve bu da enerjisinin aşırı kullanılmasına ya da azalmasına neden olabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde Ceres-Neptün kavuşumu da kesinleşeceğinden, hafta boyunca Ceres konuları ihtimam isteyecek.

Çarşamba günü: Venüs ve asteroit Poseidon uyumu Venüs'ün şifa etkisinin inançlarla pekiştirilebileceğini gösteriyor. Merkür de Kuzey Ay Düğümü ile uyumlu açıda olacağından olumlu düşünebileceğiz. Gün sonundaki Mars-Uranüs kavuşumu kas kasılmaları ve kazalar açısından tedbirli olmamızı, kaslarımızı zorlamamamızı gerektiriyor.

Perşembe günü: Tıbbi astrolojide yaklaşık bir aylık bir dönemi öngörmemize yardımcı olan Ay-Mars kavuşumu Uranüs'ü de yanına katacak ve Kova burcunda seyreden Güneş- Satürn ve Jüpiter kavuşuma kare açı yapıyor olacak. Kavuşumda Hamal ve Schedir yıldızlarının etkileri öne çıkıyor. Yaklaşık bir ay boyunca dürtüsellik, kavgalar, kazalar ve yaralanma ihtimallerinin yüksek olduğunu, huzursuzluk hissedebileceğimizi, vücut direncimizin ve hayatiyetin düşük olabileceğini unutmayalım.

Cuma günü: Daha çok annelik, gebelik, beslenme ve bakım, emzirme konularında zorluklar verebilecek Neptün-Ceres kavuşumunda sorunlar karşısında yılmak yerine olumlu düşünme ve yaratıcı imgeleme çalışmaları yapalım. Mesela sorun emzirme ile ilgiliyse gözümüzde tam istediğimiz gibi bir tablo çizip, onu yaşadığımızı hissedelim. Hemen yarın Venüs iyicil etkileri yetişecek zaten.

Cumartesi günü: Mars-Jüpiter karesi ve Venüs'ün Neptün-Ceres kavuşumu ile uyumlu açısı kesinleşiyor olacak. Meditasyon, birlik hissi, koşulsuz sevgi konularında güzel deneyimler yaşamamız, ilişkilerde fedakârlığı öne çıkartmamız, Ceres ile ilişkili gebelik, bakım, beslenme, emzirme sorunlarına çözüm bulmamız kolaylaşıyor. Jüpiter-Mars karesi kaslarımıza aşırı yüklenme ya da karaciğerimizi yorma konularında uyarıyor. Ağız yoluyla (yemek-içmekle) bulaşan mikrobik hastalıklara karşı uyanık olalım.

Pazar günü: Güneş-Satürn kavuşumu kesinleşiyor. Birkaç gün boyunca halsizlik, isteksizlik, vücut direnci kırıklığı yaşayabiliriz. Kemik-eklem ve diş sorunlarını da ihmal etmeyelim. Uyumlu-uyumsuz bütün açıların etkilerinin iki yüzü de olduğunu aklımızdan çıkarmayalım!

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...