Dünya düzenine 'Yapay Zeka' yorumu

Gazeteci – yazar Adem Eyüpoğlu anlatısında, yapay zekânın, yeni sistemlerin ve tüm bunların sonucunda kaçınılmaz olan gerçek değişimi, okura sıklıkla “Korkmalısın ki değiştirmek için bir şey yapmaya başlamalısın.” diyerek irdeliyor. Hâlihazırda yaratılmış olan korku evreninden çıkmak için elini uzattığı okura aynı zamanda bu kaotik gerçeklik yanılsamasını yerle bir edecek formüller sunmayı başarıyor.

“Korku bizim en mantıklı görünen kararlarımızı bile mantıksızlaştırabilir. Korku öyle baskın bir duygudur ki en güçlü görünen kişilerin bile karar almasını engeller. Hatta korku, biz farkında bile olmadan harekete geçerek bizi vazgeçmemiz gerekene daha da bağımlı bir hale getirir.”

Masum olmayan gerçeklik

Akıcı ve yalın anlatımında, geçmişte temelleri atılan ve yaşamakta olduğumuz yeni çağın aslında pek de masum olmadığına, bazen bildiklerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğine dikkat çekiyor. Adem Eyüpoğlu, sıklıkla altını çizdiği, aslında tüm bunlardan kurtulmanın, bilinçlenmek ve uyanmakla mümkün olduğunu anlatırken, karanlık tablonun ortasına umutlu bir gelecek resmi çiziyor. Bunun için vazgeçebilmek, minimal ve daha az tüketime yer veren bir sadelik gerekiyor. Kitap ilerledikçe sayfalar arasında donup kalan okur sonunda derin bir nefes alıyor. Çünkü yazar geleceği değiştirmenin formüllerini sıralıyor.

“Terk etmeyi bırakırsanız, korkularınızı, ön yargılarınızı ve mazeretlerinizi de geri de bırakmış olursunuz. Teknolojiden, sistemden, robotik bir yaşamdan kurtulmak için siz de terk edin.”