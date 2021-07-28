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Dünya Hali dizisinin konusu nedir? TRT’nin yeni dizisi Dünya Hali’nin oyuncuları kimler? Dünya Hali nerede çekiliyor?

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Dünya Hali dizisinin konusu nedir? TRT’nin yeni dizisi Dünya Hali’nin oyuncuları kimler? Dünya Hali nerede çekiliyor?

TRT1’in yeni dizisi Dünya Hali, günlük hayatın içinde gizli olan komik olayları gözler öne seriyor. 28 Temmuz Çarşamba günü ilk bölümü ile izleyicinin karşısına çıkan Dünya Hali dizisinin konusu ve oyuncuları da merak konusu oldu.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 17:32 Son Güncelleme:
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Dünya Hali dizisi yaz aylarının bunaltıcı havasına kahkaha dolu bir serinlik getirmeyi planlıyor. Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizi her hafta Çarşamba günü TRT1 ekranlarında olacak. Peki, Dünya Hali dizisinin konusu nedir? TRT’nin yeni dizisi Dünya Hali’nin oyuncuları kimler? Dünya Hali nerede çekildi? İşte dizi hakkında merak edilenler…

DÜNYA HALİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sinan (Caner Şahin), hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu nedenle içinde yaşadığı “modern” hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlıdır. Bir gün anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olur ve sonrasın hayatında pek çok değişiklik yaşamaya başlar.

Dedesi Sinan’a ölüm döşeğindeyken ilginç bir vasiyette bulunur. Vasiyete göre Sinan "Erken kalkan, eskinin kıymetini bilen, bir de bal porsuğuna benzeyen biriyle evlenmelidir. Dedesinin vasiyetini yerine getirmek isteyen Sinan kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Bu macerada ona patronu Güven, en yakın arkadaşı Azim, yakın çevresi, ailesi ve dedesinin cami arkadaşları Namık, Burhan ve Talat amcalar eşlik eder.

DÜNYA HALİ DİZİSİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

  • Sinan: Caner Şahin
  • Kıvılcım: Pelin Abay
  • Azim: Ozan Çelik
  • Güven: Tolga Tekin
  • Vural: Hakan Emre Ünal
  • Yüksel: Mert Denizmen

DÜNYA HALİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dünya Hali dizisinin çekimleri İstanbul’un farklı mekanlarında gerçekleştiriliyor.

 

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