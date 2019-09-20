Dünya iklim grevinde

Türkiye’de “Sıfır Gelecek Kampanyası”yla bir araya gelen çevre ve ekoloji örgütleri tüm dünyayla bugün aynı anda “küresel iklim grevi” gerçekleştirecek. İklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle ve “Fridays for Future / Gelecek için Cumalar” dayanışma ağının çağrısıyla bugün başlayacak eylemler yedi gün sürecek.

Türkiye'de "İklim Adaleti Hemen Şimdi" ve "Sıfır Gelecek. İklim Adaleti İstiyoruz" sloganlarıyla düzenlenen protesto gösterileri bugün Ankara, Antalya, Balıkesir, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da yapılıyor.

İklim krizine karşı başlattığı mücadeleyle dünya çapında milyonları etkileyen İsveçli aktivist Greta Thunberg’in (16) de her cuma günü okula gitmeyip konuya dikkati çekmesiyle, 20 Eylül günü dünyanın birçok ülkesinde çocuklar okullarına gitmeyerek eyleme destek verecek.

BM DÜNYA LİDERLERİNDEN İKLİM SEFERBERLİĞİ TALEP EDİYOR

Dünyada en fazla karbon salınımında bulunan ülkelerden biri olan ABD ve gezegenin akciğerleri Amazon ormanlarının büyük bir kısmına ev sahipliği yapan Brezilya’da mevcut yönetimler küresel ısınmayı inkar ederken, Birleşmiş Milletler (BM), bu yıl dünya liderlerinin bir araya geleceği 74. Genel Kurul Görüşmeleri’nde önceliğini iklim değişikliği olarak belirledi ve alarm zilleri eşliğinde seferberlik talep etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 21-23 Eylül’de devlet ve hükümet başkanları, gençler, öğrenciler ve sivil toplum temsilcilerinin katılacağı İklim Zirvesi düzenleyecek.

BM verilerine göre, birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında yaptığı beyanlar küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1,5 derecenin altında tutmaya yetmiyor. Bu hedefin karşılanabilmesi için 2030’a kadar karbon salınımının yüzde 45 azaltılması, 2050’ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

Küresel ısınmayı "iklim krizi" olarak tanımlayan ve bir an önce harekete geçilmezse "iklim değişikliğinin her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olacağı" uyarısında bulunan Guterres, 2015’te varılan Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen küresel sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutma hedefine ulaşılabilmesi için liderlerden zirveye "süslü konuşmalarla değil somut planlarla" gelmesini bekliyor.

Üç gün sürecek zirvenin ilk günü iklim değişikliği konusunda seslerini duyurmak isteyen gençleri bir araya getirecek, 23 Eylül Pazartesi ise dünya liderleri zirveye katılacak. İklim değişikliğini inkar eden ve Paris İklim Anlaşması’ndan çekilen ABD Başkanı Donald Trump ise zirveye katılmayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Almanya, Katar, Çin gibi 63 ülkeden devlet ve hükümet başkanları iklim değişikliğine karşı ülkelerinin yeni taahhütlerini açıklayacak.

Zirvede, BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed’in tanımlamasıyla, "sadece en cesur ve dönüştürücü eylem planları" açıklayacak ve somut adımlar atacak ülkeler 3’er dakikalık sunumlar yapacak, taahhütte bulunmayan ülkeler ise zirvede söz hakkı alamayacak.

İklim Zirvesi’nden bir gün önceyse 2018’de İsveç Parlamentosu önünde başlattığı "Fridays For Future" adlı oturma eylemleriyle iklim değişimine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg’in de aralarında olacağı 1 milyondan fazla öğrenci, iklim grevi yapacak. Thunberg, İngiltere’den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu’nu geçerek geldiği New York’ta BM İklim Zirvesi’ne de katılacak.



