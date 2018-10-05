UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya, Salomon Ultra Trail Koşusu sayesinde bir kez daha dünyanın en önemli uzun mesafe patika koşucularını ağırlayacak.

Argeus Travel&Events tarafından Salomon’un isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek koşular 20-21 Ekim’de yapılacak. Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunan uluslararası organizasyonlardan olan koşu için kayıtlar 7 Ekim Pazar günü sona erecek.

Koşuya katılacak sporcular, uzun parkur (119 kilometre), orta parkur (63 kilometre) ve kısa parkur (38 kilometre) olmak üzere üç farklı kategoride mücadele ederken, Kapadokya’nın doğal güzelliklerle bezenmiş simgesel yerlerini koşarak keşfedecekler.

Söz konusu etkinliğe İngiltere, Portekiz, İtalya, Polonya, ABD, Almanya, Fransa, Romanya, Japonya, İspanya, Rusya, Kanada, İsviçre, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, İsveç, Cezayir, Mısır, Meksika, Danimarka, İran, Filipinler, Macaristan, Yeni Zelanda, Yunanistan, Belçika, Bosna Hersek ve Litvanya’nın da aralarında olduğu 70’ten fazla ülkeden 2 bini aşkın sporcu katılacak.

Bölge turizmine yaklaşık 10 milyon liralık katkı yapması öngörülen koşu için yaklaşık 3 bin 500 kişinin bölgede konaklaması bekleniyor.

DÜNYA ŞAMPİYONLARI GELİYOR

Ultra trail yarışları içinde en üst seviyeye çıkan Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu’na 2018 Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) kadınlar şampiyonu İtalyan Francesca Canepa, 2018 UTMB erkekler ikincisi Macar Robert Hajnal, 2016 Ultra Trail Dünya Turu şampiyonu Litvanyalı Gediminas Grinius, 5 kez Fas Çöl Maratonu şampiyonu olan Faslı Rachid El-Morabity ve Salomon Kapadokya Ultra Trail orta parkuru erkekler rekorunun sahibi Alman Moritz Auf der Heide gibi isimler de katılacak.

Türk atletlerin de yer alacağı koşuda, Salomon Kapadokya Ultra Trail orta parkur kadınlar rekoru sahibi Meryem Kılınç Gündoğdu, milli atletlerden Üzeyir Söylemez, Meryem Gündoğdu ve Kemal Kukul ile 2020 Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek Mehmet Soytürk de mücadele edecek.

"KATILIMDA YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu organizatörü Argeus Travel&Events’in yöneticisi Aydın Ayhan Güney, organizasyona ilgiden çok memnun olduklarını, özellikle Türk sporcuların yarışa yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Güney, "Genel katılım oranına baktığımızda, yabancı sporcuların yoğun ilgisi ve yerli patika koşucularının artması sebebiyle geçtiğimiz yıla göre yüzde 25’lik artış bekliyoruz. Tüm sporcular baz alındığında yabancı sporcu oranı yüzde 45, kadın koşucu oranı ise yaklaşık yüzde 30 olacak" dedi.

Organizasyonun kapanış gününde çocuklar için özel bir etkinliğin de düzenleneceğini belirten Güney, bu özel koşuda çocukların spor kültürüyle tanışacağını dile getirdi.

Koşunun kayıtları, https://cappadociaultratrail.com/ adresinden gerçekleştirilebiliyor. AA