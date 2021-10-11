Kız çocukları dünya genelinde birçok bölgede en doğal yaşam hakkı olan eğitim hakları elinden alınmış ve birçok kaynaktan faydalanamadan yaşıyor. Dünya Kız Çocukları günü ise bu negatif ayrımcılığa dikkat çekmek ve kız çocuklarının farkındalığını artırmak amacıyla 2012 yılından bu yana kutlanıyor. İşte, Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri, Canım kızıma güzel sözler ve Bir Kızı Olmalı İnsanın şiiri…

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Tüm çocuklarımızın ve kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun...

Elimi tutan en güzel el, bana bakan en güzel gözsün canım kızım.

Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun...

Bu karanlık dünyamda tek ışığımdın, seni çok özledim, canım kızım.

Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Çocuklarımızı seviyor ve gelecekte iyi bireyler olmaları için çalışıyoruz...

Bir insanın kızı olması, hayattaki en büyük şansıdır. Oğlu ise en büyük gururudur.

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü... Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.

Bir babanın, benim biricik kızım, demesi, tüm aşk sözlerini ezer geçer.

Kız çocukları eğitimlerine devam etmeli ve ayaklarının üzerinde duranlar bireyler olarak yetiştirilmeli...

Bilir misiniz, babalar kızlarına ellerini uzatırsa, kızlar onu cehenneme kadar takip eder.

CANIM KIZIMA GÜZEL SÖZLER

Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Canım kızım, o gülen yüzün hep gülsün. Bir gün ağlarsan o da mutluluktan olsun.

Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek.

Benim oturup kendimi düşünecek halim yokken, beni her zaman düşünen canım kızım var.

Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarımıza kendi ayaklarının üzerinde özgürce durabildikleri, ayrımcılığın olmadığı, başarı dolu bir gelecek diliyorum.

Ne gül ne menekşe ne lale ne sümbül hiçbir çiçek benim kızım kadar güzel kokamaz.

Gönlümün en nadide çiçeği, evimizin mutluluk kelebeği canım kızım seni çok seviyorum.

Kızımın ayağı takılsa yere düşse benim canım acır, kızımın bir derdi olsa benim yüreğim kanar.

Dünyalar güzeli canım kızım o gülen gözlerin hep gülsün, eğer bir gün ağlarsan o da çok mutlu olmaktan olsun.

Senin ne kadar iyi biri olduğunu herkes bilemez. Böyle dünyalar tatlısı evlat herkese nasip olmaz.

İyi ki varsın güzel kızım. Seni bana veren Rabbime binlerce kez şükürler olsun. İyi ki senin gibi bir kızım olmuş.

NAZIM HİKMET’İN BİR KIZI OLMALI İNSANIN ŞİİRİ

Bir kızı olmalı insanın

Canını emanet ettiğin, elin,

ayağın, gözün, kulağın, her şeyin.

Bir kızı olmalı insanın. Bir hata yaptığında,

gözlerinin içine baktığın, bakar bakmaz

masumiyetiyle saniyeler içinde eridiğin, vefasına taptığın.

Bir kızı olmalı insanın.

Evinde babasına, annesine karşı nazlı niyazlı Sokakta cadılığından ve hışmından korktuğun.

Bir kızı olmalı insanın.

Herkes terk ettiğinde seni,

varlığında da yokluğunda da

evliyken de, bekarken de

babacığım ya da anneciğim

diye kucak açtığında, gözyaşlarıyla bağrına bastığın.

Bir kızı olmalı insanın.

Demlediği çayı süzülerek getirdiğini seyrettiğin,

Pişirdiği kahvenin tadına gizlediğin, özenle bezediğin.

Bir kızı olmalı insanın. Canıyla canlandığın, varlığıyla anlamlandığın,

Özlemiyle ve iç çekişlerinle dağ dağ efkarlandığın.

Bir kızı olmalı insanın.

“Dünya bir yana, kızım bir yana” diyebildiğin.

Nazım Hikmet



