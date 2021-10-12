Dünya, koronavirüsle mücadelede ikinci kışa giriyor

Çin'in Vuhan kentinde, 2019'un sonlarında görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 239 milyon 126 bini aştı. Salgınla mücadelede 2 yıl geride kalırken dünya nüfusunun yüzde 47,6'sı en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

Kovid-19'a karşı dünya genelinde uygulanan aşı 6 milyar 54 milyon dozu geçti.

En yüksek vaka sayısının kaydedildiği üç ülke sırasıyla ABD, Hindistan ve Brezilya olurken, en fazla aşı yapılan ülkeler Çin, Hindistan ve ABD oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "İnaktif", "Viral Vektör" ve "Mesajcı RNA (mRNA)" olmak üzere üç farklı yöntemle üretilen Kovid-19 aşılarında erken dönemde faz 3 çalışmalarına başlanmış beş aşı bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Ekim'de yeni tip koronavirüs aşılamalarının hızlanması için aşı üreten ülke ve firmalara patent hakkından feragat etme çağrısında bulundu.

Aynı gün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıl sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40'ına Kovid-19 aşısı yapılabilmesi için 8 milyar dolar yardım çağrısı yaptı.

DSÖ, 2022'nin ilk yarısına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin Kovid-19'a karşı aşılanabilmesi için küresel aşı stratejisini açıkladı.

Dünya genelinde üretilen Kovid-19 aşıları arasında Sinovac, Sputnik-V, Oxford/AstraZeneca, Biontech/Pfizer ve Moderna aşıları öne çıkıyor.

DSÖ'nün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) başta olmak üzere dünya genelinde başlatılan birçok kampanyanın yanı sıra ülkeler de kimi zaman aşıya kendilerinden daha kısıtlı erişime sahip diğer ülkelere yardımlarda bulunuyor.

Öte yandan ABD'li ilaç firması Moderna, Kovid-19'a karşı ürettiği aşısını özellikle zengin ülkelere satmak ve yoksul ülkeleri bekletmekle suçlanıyor.

New York Times'ın aşı gönderilerini takip eden Airfinity firmasının verilerine dayandırdığı haberine göre Moderna, ürettiği Kovid-19 aşısının çoğunu zengin ülkelere sattı.

ABD'li ilaç şirketi, Dünya Bankasının düşük gelirli olarak tanımladığı ülkelere yaklaşık 1 milyon doz aşı gönderirken, Pfizer/BioNTech 8,4 milyon doz, Johnson&Johnson ise 25 milyon doz aşı gönderdi.

Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını almak isteyen az sayıda orta gelirli ülkeler ise halen aşılarını teslim alamazken, en az 3 ülke, Moderna aşısı için ABD ve Avrupa Birliğinden daha fazla para ödedi.

Moderna ise üretim kapasitelerinin kısıtlı olduğunu ve ürettikleri tüm aşı dozlarıyla şu an ancak Avrupa'dan daha önce aldıkları siparişleri karşılayabildikleri açıklaması yaptı.

Forbes'in açıkladığı ABD'nin en zengin 400 iş adamı listesinde, bu yıl ilk kez Kovid-19 aşısı üreten ABD'li ilaç firması Moderna'nın kurucuları yer aldı.

Kovid-19, 2019'un sonlarında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmış, 15 Ocak'ta Vuhan'dan dönen ve 19 Ocak'ta Washington eyaletinde klinikte tedaviye alınan bir Amerikalıda görülen enfeksiyon ise ABD'de görülen ilk vaka olarak kabul edilmişti.

Aralık 2020'de yayımlanan ve Amerikan Kızılhaç kan bağışlarından alınan 7 bin örneği analiz eden CDC liderliğindeki bir çalışma da virüsün Aralık 2019'un ortalarından itibaren bazı Amerikalılara bulaşmış olabileceğini göstermişti.

AA



