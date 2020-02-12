Dünyanın diken üstünde takip ettiği koronavirüs, yeni adıyla Covid-19 bir günde 97 can daha aldı ve ölü sayısı bini aştı. Çin, 30 Ocak'tan bu yana virüs salgınının ilk kez yavaşladığını duyurdu ancak buna rağmen son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı 2 bin 15.

Dünya çapında şimdiye kadar doğrulanmış vaka sayısı 45 bin 183'e ulaşırken, Çin yönetimi salgının nisan ayı sonunda biteceğini tahmin ediyor. Çin'in en önde gelen salgın uzmanı Zhong Nanshan, bazı eyaletlerde yeni vakaların düşüş gösterdiğini ve koronavirüs salgınının bu ay zirveye çıkmasını beklediklerini söyledi.





Şimdiye kadar ortaya çıkan vakaların 44 bin 700'den fazlası Çin ile ülkeye bağlı şehirler Hong Kong ve Macau'da belirlendi. Bilim insanları ise, şubat ayı sonunda salgının merkezi Vuhan’da 500 bin kişinin hasta olacağını tahmin ediyor.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan bilim insanları, Vuhan'da yeni tip koronavirüsün kaç kişiye bulaşacağını tahmin etmek için matematiksel bir model oluşturdu. Çalışmada, salgının şubat sonuna doğru pik yapması muhtemel görüldü.

Epidemiyolog Adam Kucharski, mevcut verilere dayanarak Covid-19'un zirvedeyken Vuhan nüfusunun yüzde 5'ini etkilemesinin olası olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, ortalama kuluçka döneminin 5 gün ve risk altındaki Vuhan nüfusunun yaklaşık 10 milyon kişi olduğu düşünüldüğünde, virüs zirve yaptığında şehirde her 20 kişiden en az birine ya da yaklaşık 500 bin kişiye bulaşmış olabileceğini hesap etti.

Hubey eyalet yönetimi, Vuhan'da hastalık için ölüm oranının takriben yüzde 4 olduğu tahmininde bulunmuştu.









Valizinde 780 gram kurutulmuş fare eti bulundu

Şimdiye kadar 18 vakanın tespit edildiği Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Malezya'da ise, dünyayı şaşırtan bir gelişme yaşandı. Ülkenin kuzeybatısındaki Penang Adası'nda uçaktan inen Myanmar vatandaşı bir yolcu, Penang Havalimanı görevlileri tarafından durduruldu. Yolcunun valizinde 780 gram kurutulmuş fare eti bulundu. Adı açıklanmayan yolcu gözaltına alındı. 6 yıl hapis cezasına çarptırılma ihtimali var.