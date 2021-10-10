Dünya Kupası elemelerinde iki Türk hakeme görev

FIFA kokartlı Türk hakemler Halis Özkahya ve Halil Umut Meler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde görev alacak.

Halis Özkahya, Kazakistan-Finlandiya maçını yönetirken, Halil Umut Meler ise San Marino-Andorra maçında görev yapacak.

TFF iki hakem için, "Halil Umut Meler, San Marino ile Andorra arasında 12 Ekim 2021 Salı günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I grubu müsabakasını yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak" ve "Halis Özkahya, Kazakistan ile Finlandiya arasında 12 Ekim 2021 Salı günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri D grubu müsabakasını yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak" açıklamalarını yaptı.