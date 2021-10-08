Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7. maçına Norveç ile çıkıyor. Son 4 maçta sadece bir defa galip gelebilen Ay-yıldızlı ekip bu kötü gidişata son vererek kendi sahasında 3 puan almanın hesabını yaparken, güçlü rakibi Norveç ise grup liderliğini garantilemek istiyor. İşte, Dünya Kupası Türkiye Norveç milli maçının yayın bilgileri ve heyecanlı karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bugüne kadar 6 karşılaşmaya çıkan Türkiye,3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 11 puan kazandı ve şu anda grupta 3. sırada yer alıyor.

Bu akşam Türkiye’nin konuğu olan Norveç ise, Dünya Kupası elemeleri G grubunda çıktığı 6 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. 13 puana sahip Norveç ise grupta averaj farkı ile 2. sırada yer alıyor.

G grubunda 8 Ekim akşamı, Letonya-Hollanda ve Cebelitarık-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

8 Ekim Cuma akşamı Ülker Stadı’nda oynanacak Türkiye Norveç maçı, saat 21.45’te başlayacak.

DÜNYA KUPASI TÜRKİYE NORVEÇ MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

TRT 1 kanalından şifresiz canlı olarak yayınlanacak Türkiye Norveç milli maçını, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

TÜRKİYE NORVEÇ ARASINDAKİ 11. KARŞILAMA

Türkiye ile Norveç milli takımları bugüne kadar 10 defa karşı karşıya geldi. İlki 1936 yılında gerçekleşen 10 karşılamada Türkiye 5 defa galip gelirken, Norveç, 3 defa sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise berabere kaldı. Oynanan maçlarda, Norveç 15 gol atarken, Türkiye rakip kalelerini 14 defa havalandırdı.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Uğurcan, Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu (Yusuf Yazıcı), Cengiz, Hakan, Ozan, Taylan (Berat), Caner, Serdar Aziz, Merih, Zeki.

Norveç: Nyland, Berisha Pedersen, El Younoussi, Odegaard, Thorstvedt, Berg, Thorsby, Meling, Hanche-Olsen, Strandberg.