Diğer Sporlar Dünya Kupası'nda milli güreşçilerden 2 madalya

Dünya Kupası'nda milli güreşçilerden 2 madalya

Diğer Sporlar

Dünya Kupası'nda milli güreşçilerden 2 madalya

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda milli güreşçi Şerif Kılıç gümüş, Cengiz Arslan bronz madalya kazandı.

13 Aralık 2020, Pazar 23:03 Son Güncelleme:
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Grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Emin Narimanovitch Sefershaev'le altın madalya mücadelesi verdi. Rakibine 8-0 yenilen Şerif Kılıç, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

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72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, bronz madalya maçında Moldovalı rakibi Valentin Petic'le karşılaştı.

Rakibini 5-1 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya elde ederek tamamladı.

AA


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