Dünya Kupası'nda milli güreşçilerden 2 madalya
Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda milli güreşçi Şerif Kılıç gümüş, Cengiz Arslan bronz madalya kazandı.
13 Aralık 2020, Pazar 23:03 Son Güncelleme:
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Grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Emin Narimanovitch Sefershaev'le altın madalya mücadelesi verdi. Rakibine 8-0 yenilen Şerif Kılıç, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.
72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, bronz madalya maçında Moldovalı rakibi Valentin Petic'le karşılaştı.
Rakibini 5-1 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya elde ederek tamamladı.
AA
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