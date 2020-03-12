Seyahat 'Dünya mirası' Nemrut'ta turizm sezonu açıldı

'Dünya mirası' Nemrut'ta turizm sezonu açıldı

Seyahat

'Dünya mirası' Nemrut'ta turizm sezonu açıldı

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda, yoldaki kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasıyla turizm sezonu başladı.

12 Mart 2020, Perşembe 20:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şubesi ekiplerinin iş makineleriyle sürdürdüğü çalışmaların ardından Nemrut Dağı yolu tamamen temizlendi. 4 aydır ziyarete kapalı olan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yurt dışından ziyarete gelen Salva Spain, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok Avrupa ülkesini gezdikten sonra Türkiye'ye geldiğini ve Nemrut Dağı'nı çok merak ettiğini belirterek, gördüğü heykellere hayran kaldığını söyledi.

2019'da 160 bini aşkın kişi ziyaret etti

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci de 2019'da 160 bini aşkın kişinin Nemrut Dağı'nı ziyaret ettiğini anımsatarak, bu yıl geçen sezon rakamını aşmak istediklerini ifade etti.

AA

İlgili Haberler
Güneşin en güzel doğduğu yer: Nemrut dağı nerede?

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
Küba’da, Havana haricinde mutlaka görülmesi gereken 3 şehir
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
Mehmet Nuri Turan
Gaudi'nin en büyük mirası: Barselona
Mehmet Nuri Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İlham veren gezgin bir çift: Burçin ve Erdi