Dünya mutfağı ayağınıza geldi! Ünlü şefler sokağa indi

KEEP IT SIMPLE - REŞİTPAŞA

Çok ferah bir terası olan mekanın alamet-i farikası kokoreçli nachos. Kis (keep it simple) kanat sepeti, etli veya sebzeli taco, ızgara sosis, mini burger tabağı harika. Mekanın favori kokteyli zencefilli Kis Hour.

DIRTY HANDS - ETİLER

Türk damak tadına çok yakın olmasına rağmen Meksika mutfağı ülkemizde hâlâ pek yaygın değil. Mekanın başrolünde Meksika’nın bağrından kopan taco ve bao var. Nachos çeşitlerini de mutlaka tatmalısınız.

BASTA - KADIKÖY

Mekanın sahipleri Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmış Kaan Sakarya ve Derin Arıbaş. Sucuklu, dana etli ve tavuklu dürümleri enfes. Lübnan usulü humusu, salataları ve sütlacı da dillere destan

MİDYE Mİ? - CADDEBOSTAN

Dolması ve tavasına bayıldığımız midyenin farklı türlerini denemek isterseniz ‘Midye Mi?’ sizin için tam bir cennet. Tepside fırınlanmış tereyağlı midye, peynir graten midye, taze otlu ve peynir soslu midye, fark yaratan lezzetlerden bazıları.

BEER HALL - BEŞİKTAŞ

Akaretler yokuşundaki sokak lezzetinin öncülerinden Beer Hall Amerika’nın milli sokak lezzetlerini ayağınıza getirdi. Corn dog, hot dog, taco ve nachos çeşitlerini bir de burada deneyin.

GANGON - KADIKÖY

Ekmek arası lezzetlerin efendisi Gangon’un menüsünde bao’dan, falafele gözlemeden didilmiş ete kadar birçok seçenek ekmek arasında sunuluyor.

DOROM.CO

Yeni nesil bir dürümcü lokantası olan DOROM. CO’da sebzeli, tavuklu, etli, köfteli fix mix dürümlere damak zevkinize göre patlıcan beğendi, zahterli bezirgani, sotelenmiş mantar, karışık biber ve humus ekleyebilirsiniz. Zorlu, Capitol, Cevahir, Akasya ve Vadistanbul AVM’lerinde şubesi var.

BÜFE - TEŞVİKİYE

Mekanın menüsü oldukça zengin ama ben tadı damağımda kalanlara değineceğim. Füme antrikot ve vegan falafel burger bir harika. Relish, cheese hot dog’u, pazılı enginarlı ve keçi peynirli pancarlı tostu başka yerde bulamazsınız.

MUTTO - MODA

Sokak yemeklerini lüks bir restoranda yediğinizi hayal edin. Mekanın ızgara ciğer dürümü, söğüş dürümü ve tantuni dürümü efsane. Salatası ve mezeleriyle de ünlü olan mekanın acılı ayranını mutlaka denemelisiniz.

MADRE STREET FOOD - ARNAVUTKÖY

İzmir kokoreç, kendilerine has hafif acılı sosu, narlı, pancarlı ve kestaneli hellim burger ve churros denemeye değer lezzetlerin başında yer alıyor. Menüsü çok geniş. Seçin, beğenin, afiyetle yiyin

PRIMITIF - BOMONTI

Hamburger, sosisli sandviç ve acı kanattan oluşan mini bir menüsü var. Aptal tavuk hamburgerini mutlaka denemelisiniz. Menünün tatlısı ise Portekiz’in meşhur lezzeti pastel de nata diğer adıyla belem turtası enfes.