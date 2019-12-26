Dünya onun peşinde! Türk balesinin parlayan yıldızı Ela Kaner

Dünya peşinde

Türk balesinin genç yıldızlarından balerin Ela Kaner (13) uluslararası yarışmalarda ödül kazanmaya devam ediyor. 2-3 Kasım 2019’da Kuzey Makedonya’da düzenlenen ‘Stage 2019 Uluslararası Dans Yarışması’nda hem klasik ve hem modern dans kategorilerinde birincilik ödülü alan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ortaokul son sınıf öğrencisi Ela Kaner, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 28 Aralık’ta sahnelenecek ‘Fındıkkıran Balesi’ temsilinde oynaması için Kuzey Makedonya Devlet Opera ve Balesi’nden resmi davet aldı.

ABD'den davet

21-24 Kasım 2019’da da dünyanın en önemli dans yarışmalarından biri kabul edilen Youth America Grand Prix, Cattollica (İtalya) Yarı Finalleri’ne katılan Ela Kaner, 12-15 yaş grubundaki 100 dansçı arasında birinci seçildi ve bunu başaran ilk Türk oldu. Ela Kaner, Nisan 2020’de ABD New York’ta yapılacak Youth America Grand Prix Finalleri’ne de davet edildi.