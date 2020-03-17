Dünya Dünya Sağlık Örgütü 2 personeline koronovirüs sıçradığını duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü 2 personeline koronovirüs sıçradığını duyurdu

Dünya

Dünya Sağlık Örgütü 2 personeline koronovirüs sıçradığını duyurdu

Yeni tip koronavirüse COVID-19 adını veren Dünya Sağlık Örgütü, 2 personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

17 Mart 2020, Salı 13:32 Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü yaptığı son dakika açıklamasında 2 personelinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

DSÖ sözcüsü Christian Lindmeie gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki teyit edilmiş vakamız var. İki personelimizin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Karantina altındalar" ifadelerini kullandı.


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