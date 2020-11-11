Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle katıldığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 70. Avrupa Bölge Komitesi Genel Kuruluna hitap etmiş ve "Dünya Sağlık Örgütü'ne "2021'in Sağlık Çalışanları Yılı olarak seçilmesini öneriyorum" demişti.

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'nin Hemşire ve Ebeler Yılının 2021'e uzatılması görüşünü de desteklediğini ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz durumda cesur sağlık çalışanlarımızın emeklerini göz önünde bulundurarak, Hemşire ve Ebeler Yılının 2021'e uzatılması görüşünüzü destekliyorum hatta daha da genişleterek 2021'in Sağlık Çalışanları Yılı olarak seçilmesini öneriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca'nın önerisi kabul edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önerisini kabul ederek, 2021 yılını tüm dünyada “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” ilan etti.







