Dünya Sağlık Örgütü corona virüs için WhatsApp hattı kurdu

+41 79 893 18 92 numaralı hat, tüm dünyadan vatandaşların koronvirüsle ilgili doğru bilgiye ulaşmasını amaçlıyor. Bilgi hattından salgına ilişkin son istatistiklere, korunma yollarına, seyahat önerilerine ve merak edilen soruların yanıtlarına ulaşılabiliyor.

Botla iletişim kurmak veya en azından botun cevaplarını anlayabilmeniz için İngilizce bilmeniz gerekiyor. Ancak botun sunduğu bilgilere ulaşmak oldukça kolay. Kullanıcılar, bota “Hi” yazdıktan sonra karşılarına gelen yanıtta bir tür menü sunuluyor. Burada bilgi kategorileri hızlı erişim için numaralandırılıyor veya bir emojiyle eşleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yöneticisi Achim Steiner, “Dünyadaki yerel topluluklara Kovid-19 hakkında güncel bilgiler sunmak ve onlardan bilgi almak, virüsün önlenmesi çabalarında önemli bir yere sahip. WhatsApp gibi özel sektör şirketleriyle ortaklıklar, Dünya Sağlık Örgütü ve yerel sağlık görevlilerinin gerçek zamanlı bilgilendirilmesini sağlayacak" dedi.

WhatsApp Başkanı Will Cathcart ise "Kullanıcılarımızın WhatsApp'ı bu kriz anında her zamankinden daha fazla kullandıklarını biliyoruz. İnsanların birbirleriyle kolayca bağlantı kurmasına yardımcı olabilecek bir kaynak sağlamak istedik. Ayrıca, söylentileri ortadan kaldırmak için IFCN ile ortaklık yapabilmekten mutluluk duyuyoruz. Güncel bilgi sağlayabilmek için dünyanın dört bir yanındaki sağlık bakanlıklarıyla doğrudan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.







