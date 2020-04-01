Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle insanların gerekli olmadığı sürece evlerinden çıkmamasını isteyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun için oyun endüstrisiyle iş birliğine gitti. Gerçekleştirilen yeni iş birliği kapsamında ‘Play Apart Together’ kampanyası başlatıldı.

Yeni kampanyayı destekleyen şirketler arasında Activision Blizzard, Twitch, Riot Games ve YouTube gibi şirketler bulunuyor. Şirketler, insanların birbirlerinden olabildiğince uzakta durmasını cesaretlendirmek için özel etkinlikler ve aktiviteler gerçekleştirecek.

Activision CEO’su Bobby Kotick, konuyla ilgili "İnsanların, birbirlerine güvenli şekilde bağlanması daha önce hiç bu kadar kritik bir öneme sahip olmamıştı. Oyunlar, bunun için müthiş bir platform çünkü insanları; eğlencenin, amacın ve anlamın bakış açısıyla bağlıyor. Böyle bir girişime dâhil olmaktan dolayı gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.







