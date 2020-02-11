Dünya Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün adını değiştirdi ve aşı için tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün adını değiştirdi ve aşı için tarih verdi

Dünya

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün adını değiştirdi ve aşı için tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) "Covid-19" adının verildiğini duyurdu. Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı.

11 Şubat 2020, Salı 20:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19" dedi. "Coğrafi bir yere, bir hayvana, bir bireye veya bir grup insana atıfta bulunmayan, aynı zamanda telaffuzu mümkün ve hastalıkla bağlantılı bir isim bulmalıydık." diye konuşan Ghebreyesus, virüse yeni isim verilmesinin "yanlış veya damgalayıcı" olabilecek diğer adların kullanılmasını önlemek için önemli olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, ayrıca yeni ismin gelecekteki tüm koronavirüs salgınları için standart bir format olarak kullanılma fırsatı vereceğine dikkati çekti.

"İlk aşı 18 ayda çıkabilir"

Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğince agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, "Bu yüzden bugün mevcut silahları kullanarak elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Bilim insanları koronavirüs hakkında "karışıklık ve damgalanmadan" kaçınmak için DSÖ'ye resmi bir isim verme çağrısında bulunuyordu.

Bir günde 108 kişi yaşamını yitirdi

Çin'de ortaya çıkan yeni corona virüste can kaybı hafta başında yeni bir rekor kırdı. Bir günde 108 kişi yaşamını yitirdi.

Virüsten ölenlerin sayısı bini geçti. 

Yeni tip corona virüsün bulaştığı kişi sayısı 42 bini aştı

AA

İlgili Haberler
İşte tüm detayları ile koronavirüsKoronavirüs salgınında son durum: Koronavirüs hangi hayvandan bulaşıyor?

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Standardın ‘AB’si...
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
İstanbul depremini önceden tahmin edebilmek mümkün mü?
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Suriyelilerin İdlib’den kaçışı devam ediyor