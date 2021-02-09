Koronavirüsün ilk kez görüldüğü kentte bulunan WHO uzmanları, araştırmalarının salgının resmini değiştirecek bir sonuca ulaşmadığını ilan etti. WHO'ya göre koronavirüsün kökeni yarasaların canlı konak olduğuna işaret ediyor ancak bunların Wuhan'da olması pek muhtemel değil.

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, merakla beklenen açıklamayı yaptı. WHO'nun virüs uzmanları, araştırmaları sonucunda salgına ilişkin dramatik değişikliğe yol açacak bir fotoğrafın ortaya çıkmadığını duyurdu.

Yarasalar kökeni ancak...

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, merakla beklenen açıklamayı yaptı. WHO'nun virüs uzmanları, araştırmaları sonucunda salgına ilişkin dramatik değişikliğe yol açacak bir fotoğrafın ortaya çıkmadığını duyurdu.

WHO virüs uzmanı Peter Benn Embarek, koronavirüsün kökeninin yarasaların canlı konak olduğuna işaret ettiğini ancak bunların Wuhan'da olmasının pek de muhtemel görünmediğini söyledi.

Laboratuvardan mı sızdı?

WHO heyetinde yer alan Rus uzman Vladimir Dedkov, Pazar günü yaptığı açıklamada "Salgının Wuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt yok" demişti.

Koronavirüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından sızdığı yönündeki haberlere de değinen Dedkov, "Laboratuvar mükemmel bir şekilde donatılmış. Oradan bir şeylerin sızmış olabileceğini hayal etmek benim için zor" ifadesini kullanmıştı.

Çin, 2020 boyunca uluslararası soruşturma çağrılarını kabul etmemişti

Dünyaya diz çöktüren koronavirüsün Wuhan'da görüldüğünü 31 Aralık 2019'da açıklayan Çin, 2020 boyunca uluslararası soruşturma çağrılarını kabul etmemişti.

Artan uluslararası baskılara boyun eğen Pekin yönetimi, 2021'e girilmesiyle WHO heyetine izin vermişti. Heyette ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılar bulunuyor.

29 Ocak'ta Wuhan'da incelemelerine başlayan WHO ekibi, ilk vakaların görüldüğü deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra hastaneler ve laboratuvarları da gezdi.

Özellikle Batılı ülkelerin eleştiri oklarını çevirdiği Çin, ilk vakayı 31 Aralık 2019 tarihinde doğrulasa da resmi belgelere göre ilk koronavirüs hastası 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurdu.

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