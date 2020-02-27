Ghebreyesus, DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un Çin’de kontrol altına alınıyor gibi göründüğünü belirterek, "Ama bildiğiniz gibi dünyanın geri kalanında olanlar şimdi bizim en büyük endişemiz." dedi. Dün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 için "salgın (pandemi)" kelimesinin kullanılmasına karşı çıkan Ghebreyesus, bugün ise "Virüs, salgın (pandemi) potansiyeli taşıyor." ifadesini kullandı. Ghebreyesus, virüs için endişeye kapılınmaması çağrısında bulunarak, "Şimdi korkmanın zamanı değil ama enfeksiyonu önlemek ve hayat kurtarmak için harekete geçme zamanı." değerlendirmesini yaptı.

"Bu ülkelere tavsiyem, hızlı hareket etmeleridir"

Son birkaç günde Çin dışında rapor edilen vaka sayılarının, ilk kez Çin’deki yeni duyurulan vaka sayılarını aştığını anımsatan Ghebreyesus, "Belli bir noktaya ulaştık." dedi. Ghebreyesus, son 24 saatte ilk kez Brezilya, Gürcistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Norveç, Pakistan ve Romanya’da Kovid-19 vakalarının ortaya çıkmasına ilişkin, "Bu ülkelerin her birine mesajım şudur ki; bu sizin için bir fırsat penceresi." ifadesini kullandı.

Bu ülkelerin virüse karşı şu anda agresif şekilde mücadele vermeleri durumunda, virüsün kontrol altına alınabileceğine işaret eden Ghebreyesus, "İnsanların hasta olmasını engelleyebilirsiniz, hayat kurtarabilirsiniz. Dolayısıyla bu ülkelere tavsiyem, hızlı hareket etmeleridir." diye konuştu.

"Virüs, grip değildir. Doğru önlemlerle frenlenebilir"

Ghebreyesus, virüsün İran, İtalya ve Güney Kore’de "neler yapabileceğini" gösterdiğine değinerek, "Ancak bu virüs, grip değildir. Doğru önlemlerle frenlenebilir." dedi.

İki haftadan uzun süredir Belçika, Kamboçya, Hindistan, Nepal, Filipinler, Rusya Federasyonu, Sri Lanka ve Vietnam’dan yeni vaka bildirilmediğini aktaran Ghebreyesus, bununla beraber salgının her ülkeyi vurabileceği ve sınır tanımadığını kaydetti.

AA