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Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması: Dünyaya örnek oldu

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması: Dünyaya örnek oldu

Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması: Dünyaya örnek oldu

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, Türkiye'nin izlediği corona virüs politikasının etkileyici olduğunu belirterek huzurevi ve bakım evlerinde alınan tedbirlerin dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

03 Mayıs 2020, Pazar 10:36 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkileri ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri arasında huzurevleri ve bakım evlerinde alınan virüs önlemlerine ilişkin bir video konferans gerçekleştirildi.

Türkiye'nin huzurevlerindeki önlemleri DSÖ içinde yayımlanacak

Toplantıda Aile Bakanlığı yetkilileri Türkiye'nin huzurevleri ve bakımevlerinde alınan önlemleri paylaştı. Yaşlı hastalara tahsis edilen yatak ve suni solunum cihazı sayısının ortalamanın üstünde olduğu ifade edildi.

DSÖ yetkilileri ise alınan tedbirlerin ve izlenen politikanın çok etkileyici olduğunu belirtti. Türkiye'nin huzurevi ve bakım evlerinde aldığı tedbirler ile dünyaya örnek olduğunu vurguladı. Bu tedbirler bir yayın haline getirilerek DSÖ içinde yayımlanacak. 

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