Dünya şampiyonu oldular

Nil Deniz Üder, Ilgın İlter, Defne Kurt, Gizem Güvenç, Mina Ada Solaker ve Elif Cevahirefendioğlu’ndan oluşan Çevre Koleji Kız Yüzme Takımı, ISF Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası kapsamında dünya şampiyonu oldu. Çevre Koleji Yüzme Koordinatörü Abdullah Aydın, konu ile ilgili şunları söyledi: “Takımımız, dünya şampiyonasına gelirken, 18 ülke vardı ve bu ülkeler arasında çok güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyorduk. İki yıl önce de böyle güçlü rakiplerle karşılaştık ve şampiyon olduk. Bu yıl da takımımızın iyi olduğunu bildiğimiz için hedefimiz dünya şampiyonluğuydu ” dedi.