Dünya siyasi haritasında; dünyadaki ülke ve kıtaların birbirine olan sınırları ve yüz ölçümlerine minimal hâlde yer verilir. Bunların dışında çevrelerinde deniz olan ülke ve kıtaların hangi denize yakın olduğu bilgisi de paylaşılır.

Dünyada yer alan kıta ve ülkelerin birbirine olan sınırlarının, yüz ölçümlerinin, minimal hâle getirilmiş boyutuyla ne kadar yer kapladığı, hangi ülkenin hangi kıtada yer aldığını gösteren harita çeşidine dünya siyasi haritası denir.

Uzunluk ölçme için çağ ve alan hesaplamada kullanılan siyasi haritalar, ülkelerin çevrelerinde yer alan ülke ve komşularını hangi bölgede, yer aldığını gösterir. Tüm bunların dışında kıta ve ülkelerin hangi denize kıyısı olduğunu ve bu denizlerin hangi ülke ve kıyı bölgelerini içerdiğini görmek mümkündür.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DÜNYA SİYASİ HARİTASI NEDİR?

Ülke ve kıtaların hesaplanmasında kullanılan siyasi haritalardan, yüksek çözünürlüğe sahip bir dünya siyasi haritasına bakılarak, kıtalar, kıtaların içinde birbirine komşu olan ülkeler, bu ülkelerin sınır boyları ve hangi denize kıyısı olduğu görülebilir.

Örneğin yüksek çözünürlüklü bir dünya siyasi haritasına bakıldığında;

Afrika kıtasında yer alan ülkeleri

Asya ve Okyanusya kıtalarında bulunan ülkeleri

Avrupa kıtasında yer alan ülkeleri

Rahatlıkla görmek mümkündür. Ayrıca bu ülke sınır boylarının uzunlukları, hangi denizde sınırları olduğu ve boyutu da görülebilir. Çözünürlük yükseldikçe derinlik ve detay da artar, ince bir hesaplama söz konusu olur.

BÜYÜK VE RENKLİ DÜNYA SİYASİ HARİTASI NE İŞE YARAR?

Yüksek çözünürlüğün önemli olduğu dünya siyasi haritaları sayesinde daha net bilgiler elde edilebilir. Fakat, renklendirme belirli bir dayanak olmaksızın çizim yapan haritacıya aittir.

Örnek vermek gerekirse Rusya mavi, Amerika kırmızı görülebilir. Siyasi haritalarda önemli olan uzunluk alan hesaplamalarının yapılabilmesidir.