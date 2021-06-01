4 Grand Slam şampiyonluğu bulunan ünlü tenisçi Naomi Osaka, Fransa Açık'a ilginç bir şekilde veda etti. Saha içi ve dışındaki tavırlarıyla çok sevilen Japon tenisçi, sahada mağlup olduğu bir maçın ardından değil, kendi içinde yaşadığı problemlerden ötürü turnuvayı bıraktı.

Osaka, ilk turdaki galibiyetlerinin ardından basın toplantısına katılmamış organizasyon komitesi, Japon tenisçinin kural dışı davranışı nedeniyle 15 bin dolar para cezası kesmişti. Genç tenisçinin benzer bir davranışta bulunması halinde turnuvadan ihraç edileceği açıklanmıştı.

'PARİS'TE SAVUNMASIZ VE ENDİŞELİ HİSSEDİYORDUM'

Osaka, turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, sporculara defalarca cevapladıkları soruların sorulduğunu ifade ederek, ruh sağlığını korumak adına basın toplantılarına katılmayacağını duyurmuştu.

İçe dönük bir yapısı olduğunu ve medya önünde büyük stres yaşadığını kaydeden 23 yaşındaki genç yıldız, "Paris'te zaten savunmasız ve endişeli hissediyordum. Kendimle ilgilenmemin ve basın toplantılarını atlamanın daha iyi olacağını düşündüm. Şu anda turnuva, diğer oyuncular ve kendi iyiliğim için en iyi şeyin çekilmem olduğunu düşünüyorum." şeklinde bir açıklama yaparak tenis dünyasını şaşırtan bir karar aldı.

Medya önünde yaşadığı stresi yenemediğini ifade eden ve radikal kararla turnuvayı veda eden Osaka için tenis dünyasından birçok isim destek mesajı yayınladı. Bu isimlerden biri de tenisin yaşayan efsanesi Serena Williams oldu. Williams, “Naomi’yi anlıyorum. Keşke ona sarılabilsem çünkü nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Farklı karakterlere sahibiz, insanlar birbirinden farklı. Herkes bir şeylerin üstesinden farklı şekillerde geliyor. Nasıl istiyorsa öyle üstesinden gelmesine izin vermelisiniz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Tek kadınlarda dünya 2 numarası Osaka, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 2018 yılında şampiyon olduğu ABD Açık'tan beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini belirtti.

Fransa Açık yetkililerinden özür dilediğini de aktaran Osaka, kortlardan bir süre uzak kalacağını kaydetti.

SEBEP KURAL İHLALİ

Dünkü ilk tur maçının ardından basının karşısına çıkmadığı için 15 bin dolar para cezası verilen Osaka'nın, medya boykotunu sürdürmesi halinde turnuvadan ihraç edilebileceği belirtilmişti.

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın ilk gününde basın toplantısına katılmayan kadınların 2 numaralı seribaşı Naomi Osaka'ya 15 bin dolar para cezası verildi. Organizasyondan yapılan açıklamada, Patricia Maria Tig'i yenerek ikinci tura yükselen Osaka'nın, mücadelenin ardından basın toplantısına gelmeyerek kural ihlali yaptığı belirtildi. Para cezası uygulanan 23 yaşındaki Japon tenisçinin, medya boykotunu sürdürmesi halinde turnuvadan ihraç edilebileceği ve disiplin soruşturması başlatılabileceği kaydedildi.

Hürriyet