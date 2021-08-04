Dünya tarihinde görülmemiş dava: Babasını böyle tutuklattı

İngiliz Daisy (45) doğumunun ardından koruyucu aileye verilmiş, 7 aylıkken de evlatlık alınmıştı. 18 yaşına bastığı gün evlatlık kayıtlarını inceleyince annesinin hamile kaldığında 13 yaşında olduğunu gördü. Babası ise o dönem 28 yaşında olan Carvel Bennett’ti. Dosyada 1975’te yaşanan olayda çocukla cinsel ilişkinin soruşturulduğu ancak mahkemeye götürülmediği yazıyordu. Yıllar sonra biyolojik annesine ulaşan Daisy gerçeği öğrendi. İsmi açıklanmayan kadın, o dönem bebek bakıcılığı yapmak için eve çağrılmış ve tecavüze uğramıştı.

45 YIL SONRA

2014’te Daisy, tecavüzcüyü hapse attırmak için harekete geçti. Daisy’nin şikayeti üzerine ifadesi alınan Carvel Bennett, iddiaları reddetti. Bunun üzerine DNA testi yaptıran Daisy, Carvel Bennett’in babası olduğunu kanıtladı. Açılan tecavüz davasında önceki gün karar duruşması yapıldı. Cinsel ilişkiyi kabul edip tecavüz suçlamasını reddeden ve mağdurun o dönem kendisine 16 yaşında olduğunu öne süren 74 yaşındaki Carvel Bennett suçlu bulundu. Carvel Bennett’e 11 yıl hapis cezası verildi.