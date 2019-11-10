Dünya tarihinin en sıcak sonbaharı yaşanıyor

Verileri, Copernicus İklim Değişikliği Servisi açıkladı. Verilere göre, geçtiğimiz ekim ayı, dünya tarihinin kaydedilmiş en sıcak ekim ayı olarak rekor kırdı.

Küresel sıcaklık verileri tutan organizasyon bu ekim ayının 1981-2010 tarihleri arasından 0.69 santrigrat derece daha sıcak olduğunu tespit etti.

Tarihin en sıcak ayları

Ekim ayı 2019 yılı içinde özel bir yere sahip değil.

Çünkü eylül, haziran ve temmuz ayları da rekor kırdı.

Ağustos ayı ise kaydedilen tarihin ikinci en sıcak ağustos ayı oldu.



