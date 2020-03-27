İstanbul Şehir Tiyatroları

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tiyatrolara ara veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için 27 Mart Cuma ve 28 Mart Cumartesi günü, ‘perde kapanmıyor’ diyerek iki oyunuyla evlere konuk olmaya hazırlanıyor. Daha önce sahnelenen bir çocuk oyunu ile bir yetişkin oyunu, online olarak seyirciyle buluşacak.

Programdaki iki oyunun gün ve saatleri ise şöyle:

27 Mart Cuma günü saat 20.00 - Geç Kalanlar

28 Mart Cumartesi günü saat 14.00 - Pollyanna

İngiltere Kraliyet Operası

'Peter ve Kurt' gösterisi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde saat 19:00’da yayımlanacak. Şu anda 14 gösteriyi yayınlayan Kraliyet Operası önümüzdeki günlerde yeni gösterileri de izleyicilerle buluşturacak. Gösterileri izlemek için Kraliyet Operası’nın web sitesine ücretsiz olarak üye olmak gerekiyor.

Diğer gösteriler ise şöyle:

3 Nisan 19:00: Acis ve Galatea, Kraliyet Operası, 2009

10 Nisan 19:00: Così fan tutte, Kraliyet Operası, 2010

17 Nisan 19:00: Metamorfoz, Kraliyet Balesi, 2013.

ENKA Sanat

ENKA Sanat, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel olarak etkinlik arşivini dijital ortama taşıyor. 29 Ocak'ta gerçekleşen, 'Türkiye Tiyatrosu'nun ve İstanbul Tiyatro Festivali'nin 1980'lerden Günümüze Yolculuğu' başlıklı panel ise ENKA Sanat’ın YouTube kanalından 27 Mart itibarıyla yayınlanacak.

Tiyatro Ak'la Kara

Tiyatro Ak'la Kara da perdelerini online olarak seyircilerine açıyor. Sanatseverler her yeni güne yeni bir oyunu online olarak izleyebilecek. İlk olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden değerli sanatçı Levent Ünsal'ın da rol aldığı “Patron Kim” oyunuyla Tiyatro Ak'la Kara internet sitesinde yayında yer alıyor.

Théâtre des Bouffes du Nord

Théâtre des Bouffes du Nord'un vimeo kanalı üzerinden Samuel Beckett'in yazdığı, Peter Brook ve Marie-Hélène Estienne yönettiği Beckett by Brook oyununu izleyebiliyorsunuz.

Kadro Pa

27 Mart Tiyatro Günü'ne özel olarak tiyatro topluluğu Kadro Pa, Macbeth Mutfakta isimli oyunu YouTube'dan canlı olarak yayınlayacak. Shakespeare’in ‘Macbeth’inden uyarlanmış tek kişilik bir obje tiyatrosu örneği sunan oyunda "Macbeth" hikayesi mutfakta geçiyor.

Kumbaracı 50

Kumbaracı50 tiyatro topluluğu, Altıdan sonra Tiyatro isimli Youtube kanalında her gün canlı yayın yapıyor. Kanal üzerinden isterseniz geçmiş performansları izleyebileceğiniz gibi canlı yayınları da takip edebilirsiniz.

My Open Page

My Open Page isimli oluşumun web sitesi üzerinden 5 TL online izleme bedelini ödeyerek çok sayıda tiyatro ve bale eserine erişim sağlanıyor.

Elvira Kurt

Kanadalı komedyen Elvira Kurt'ü online stand up'ına 27 Mart akşamı saat 19'da bu adresten ulaşabilirsiniz. Etkinliğin geliri, istismara uğrayan kadın ve çocuklar yararına faaliyet gösteren My Friend’s House'a aktarılacak.



