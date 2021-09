Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Dario Costa'nın Türkiye’de Çatalca tünellerinde gerçekleştirdiği “en uzun tünel uçuşu” kategorisindeki dünya rekoru konuşulmaya devam ediyor. İtalyan pilot, "Tunnel Pass" projesinde, Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 Tünelleri'nden 43.44 saniyede geçerek dünyada havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı. Dario Costa, dikkat çekici performansıyla birçok ilke imza atarken 'Uçak İle En Uzun Tünel Uçuşu' Dünya Rekoru'nu kırdı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bir saat firmasının da marka elçisi olan ve Red Bull pilotu, tamamen karanlıkta, yerden 1 metre yükseklikten ve yan duvarlardan sadece 3,5 metre uzaklıkta 245km/sa hızla uçarak yeteneğini bir kez daha gösterdi. Dario, başarılı uçuşun ardından “İnanırsanız başarırsınız!” dedi. “Yoğun ve tutkuyla çalışmamın ardından hayallerimi gerçekleştirdim” diyen Costa, “Bu süreçte hem her uçuşumda bileğimde hem de bu uçuşta kokpitte de hep yanımda olan Hamilton’a ne kadar teşekkür etsem az“ diye ekledi.

Dario Costa, gerçekleştirdiği muhteşem performansının ardından "Tünel Geçişi'nin en zorlu kısmı tünelin sadece bir çıkışı olmasıydı. Daha önce ben de dahil kimse bir tünelin içinde uçmayı denememişti. O sebeple kafamda her şeyin beklenildiği gidip gitmeyeceği konusunda büyük bir soru işareti vardı. Dolayısıyla bu geçişi yapabilmek hem büyük bir rahatlama hem de büyük ama çok büyük bir mutluluk. Benim için bir rüyanın daha gerçeğe dönüşmesiydi. Motoru ilk çalıştırdığım andan itibaren bu işi hakkıyla yapmam gerektiğini biliyordum. Kafamda tasarladığım tüm adımları takip ettim. Tünele ilk girdiğim anda yan rüzgar nedeniyle uçak sağa kaydı. İşte o anda her şey benim için yavaşladı. Uçağı yeniden eski konumuna getirmeye odaklandım. Sonra her şey aklımda hızlanmaya başladı. Şöyle bir geriye baktığımda bu proje inanılmaz bir yolculuktu. Çok duygusaldı. Bu sadece Dario Costa'nın yaptığı bir uçuş değildi. Bu, 40 kişinin hayata geçirdiği bir projeydi. Bu tür performanslarda ancak çok çalışarak başarıya ulaşabilirsiniz. Çok çalışmamızın karşılığını da aldık. Benim için bu, gerçekten büyük hayaller kurabileceğinizin ve çaba harcarsanız başarabileceğinizin kanıtıdır" dedi.

Hamilton CEO’su Vivan Stauffer de Dario Costa için “Onun cesur ruhu ve adanmışlığı imkansızı mümkün kıldı. Kokpitte zamanlama her şeydir ve Dario’ya bu dünya rekoru denemesinde destek olmaktan ve hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktan inanılmaz gurur duyuyoruz” diyor.