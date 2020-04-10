Dünya Dünya virüsle Kenya çekirgelerle mücadele ediyor

Dünya virüsle Kenya çekirgelerle mücadele ediyor

Dünya

Dünya virüsle Kenya çekirgelerle mücadele ediyor

Dünya corona virüsle mücadele ederken Kenya çöl çekirgeleri istilası ile uğraşıyor.

10 Nisan 2020, Cuma 15:21 Son Güncelleme:
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Doğu Afrika ülkesi Kenya’da gıda güvenliğini tehdit eden çöl çekirgelerinin ikinci dalgasının yaşanmasının beklendiği ve ciddi gıda krizi olabileceği noktasında uyarılarda bulunuldu. Tarımsal üretimi yüzyıllar boyunca tehdit eden ve türünün en tehlikeli çekirgeleri olarak bilinen çöl çekirgeleri, milyonlarca insanın geçim kaynağı olan ekili ve biçili arazileri, otlakları tahrip ediyor.

Dünya corona virüsle savaşmaya devam ederken, Afrika’da çöl çekirgeleri milyonlarca insanı tehdit etmeye devam ediyor. Kenya’ya dikkat çeken uzmanlar ikinci çöl çekirgesi dalgasının gıda güvenliği büyük ölçüde tahrip edeceğini belirtiyor.

20 kat daha büyük olabilir

Uzmanlar Kenya’yı vuracak çöl çekirgesi istilasının bu yılın başında meydana gelenden 20 kat daha büyük olabileceği konusunda uyardı. Korona virüs salgınıyla da mücadele eden Afrika’da ciddi gıda kıtlığı olabileceği noktasına vurgu yapıldı.

İHA


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