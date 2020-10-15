Dünya 'Yeni Hayat'ı konuştu
Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Yeni Hayat’, eylül ayında dünyadaki sosyal medya listelerinde en çok konuşulan yapımlardan oldu.
15 Ekim 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Dijital platform ve televizyon programlarının sosyal medya etkisini ölçen The WIT eylül listesini açıkladı. 5 Ekim tarihli Instagram verilerine dayanarak hazırlanan ve en fazla takipçi kazanan ilk 10 formattan oluşan listede ‘Yeni Hayat’ da var. ‘Yeni Hayat’, yeni bölümleri ile her perşembe akşamı Kanal D’de.
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