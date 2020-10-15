Magazin Dünya 'Yeni Hayat'ı konuştu

Dünya 'Yeni Hayat'ı konuştu

Magazin

Dünya 'Yeni Hayat'ı konuştu

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Yeni Hayat’, eylül ayında dünyadaki sosyal medya listelerinde en çok konuşulan yapımlardan oldu.

15 Ekim 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Dijital platform ve televizyon programlarının sosyal medya etkisini ölçen The WIT eylül listesini açıkladı. 5 Ekim tarihli Instagram verilerine dayanarak hazırlanan ve en fazla takipçi kazanan ilk 10 formattan oluşan listede ‘Yeni Hayat’ da var. ‘Yeni Hayat’, yeni bölümleri ile her perşembe akşamı Kanal D’de.

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